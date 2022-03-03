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Казахстан не підтримує жодну із сторін у війні РФ проти України, - міноборони країни

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Казахстан не підтримує жодну із сторін у війні РФ проти України, - міноборони країни
У Казахстані заявили про нейтралітет країни у війні, яку в ніч на 24 лютого розпочала Росія проти України. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв вважає, що до згоди потрібно прийти шляхом переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Tengrinews.kz".

"Конфлікт Росії і України до Казахстану ніякого відношення не має. Ми не підтримуємо ні ту, ні іншу сторону. У цьому плані ніяких питань бути не може", - зазначив заступник міністра оборони Султан Камалетдінов.

Крім того, Касим-Жомарт Токаєв 2 березня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я говорив з президентом Володимиром Путіним про розвиток торговельно-економічних відносин. Я сказав, що дуже важливо домовитися щодо ситуації в Україні шляхом переговорів", - написав він у Twitter.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Держава Казахстан і казахський народ - це не одне і те ж саме. Їхній правитель таке ж чмо як і янукович колись у нас.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..це вже непогано.. хоча у війні Казахстану проти Мордора українці підтримали би казахів
  • Roman Kol
    Касим закосил. Посмотрим, когда власть в параше изменится.
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