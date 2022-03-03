Новини • Війна

Резніков про російських окупантів: "Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи"

10 27422
Резніков про російських окупантів: "Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи"
Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності.

Про це заявиви міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи", - наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Можливості ЗСУ зростають: надходить допомога, - Резніков

"Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо", - резюмував Резніков.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Николай 75107634
    Не все военные русские воевать хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в плен сдаваться. Командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - израильский офицер
  • Gyro
    Всіх не треба, лише тих, хто віддає такі накази, та безпосередніх виконавців - насамперед, пілотів та артилеристів...
  • Елена Мазуренко
    Із свинячого полку не буде толку. (українське народне прислів'я)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини