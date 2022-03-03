Російським кішкам та котам заборонили брати участь у міжнародних виставках
Відповідна заява опублікована на сайті організації Federation Internationale Feline, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Виконавча рада FIFe шокована і нажахана тим, що армія Російської Федерації вторглася в Україну й розпочала війну. Багато невинних людей загинуло, набагато більше поранено, а сотні тисяч українців змушені покинути свої домівки, щоб врятувати своє життя. Ми всі можемо бути свідками руйнувань і хаосу, викликаних цим безпрецедентним актом агресії", - йдеться в заяві міжнародного об’єеднання любителів котиків.
У FIFe зазначили, що не можуть лишатися осторонь ситуації й запроваджують власні санкції.
"Жодна кішка, виведена в Росії, не може бути імпортована та зареєстрована в жодній племінній книзі FIFe за межами Росії, незалежно від того, яка організація видала її родовід. Жоден кіт або кішка, які належать мешканцям Росії, не можуть брати участь в будь-якій виставці FIFe за межами Росії", - заявили в організації.
Частину свого бюджету організація виділить на підтримку любителів котів в Україні.