Генштаб ЗСУ просить не розповсюджувати інформацію про наслідки російських обстрілів в режимі реального часу: може зацікавити ворожих артилеристів та навідників

Київ та інші міста України страждають від ракетно-бомбових ударів супротивника.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки ураження та точність влучення ворожих ракет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу", - наголосили у ЗСУ.