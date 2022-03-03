Генштаб ЗСУ просить не розповсюджувати інформацію про наслідки російських обстрілів в режимі реального часу: може зацікавити ворожих артилеристів та навідників
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Київ та інші міста України страждають від ракетно-бомбових ударів супротивника.
Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки ураження та точність влучення ворожих ракет.
"Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу", - наголосили у ЗСУ.