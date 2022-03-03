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Генштаб ЗСУ просить не розповсюджувати інформацію про наслідки російських обстрілів в режимі реального часу: може зацікавити ворожих артилеристів та навідників

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Генштаб ЗСУ просить не розповсюджувати інформацію про наслідки російських обстрілів в режимі реального часу: може зацікавити ворожих артилеристів та навідників
Київ та інші міста України страждають від ракетно-бомбових ударів супротивника.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки ураження та точність влучення ворожих ракет.

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"Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу", - наголосили у ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Борис Дородный 1bb0013f
    Надо тер-обороне отслеживать корректировщиков. А жильцам верхних этаже чаще просматривать балконы рядом и напротив. И опять и не вслух, но для всех. В плен не брать. Это дежурно. Не мы пришли---а к нам. Не о морали речь---а о собственной жизни.
  • Yuri Gromov
    Якщо він не у формі ЗС РФ, він не полонений, Женевська конвенція його не захищає.
  • SuperVsirf .
    як на мене, це очевидно. самі допомагаємо здійснювати ворогам коректування. вже давно цьому дивувався, але дума, що це так задумано
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