Мінекономіки просить компанії знизити кредитний рейтинг Росії та заблокувати сервісні контракти

Міністерство економіки, будучи частиною єдиного фронту боротьби з агресією Росії та Білорусі, працює над посиленням України та послабленням ворога.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Міністерство спрямувало низку звернень до впливових економічних компаній та установ, зокрема, до компаній Moody’s Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global, Fitch Group – авторитетних рейтингових агентств, які оцінюють фінансову стійкість різних держав.

"Наше прохання – знизити кредитний рейтинг Росії до мінімально можливого, що спричинить масові вимоги погашення по кредитним зобов’язанням та зробить економіку РФ більш вразливою", - повідомила Свириденко.

Також Мінекономіки звернулось до Міжнародного бюро виставок з проханням закрити російський павільйон на Expo 2020 в м. Дубай та виключити москву зі списку кандидатів на проведення Expo 2030.

До учасників Генеральної угоди з тарифів і торгівлі направлено звернення з закликом застосувати найширше ембарго на російську продукцію або ж застосувати до неї неавтоматичне ліцензування, що зведе вивіз товарів з РФ до мінімуму. Зокрема, сталі та сировини.

Міністерство звернулось до світових IT компаній, таких як Telegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation та багатьох інших.

"Наше прохання – заморозити поточні договори з РФ, виконання сервісних контрактів, надання будь-яких послуг та ліцензій. Сьогодні низку продуктів цих компаній РФ використовує для того, аби вбивати українців, руйнувати їхнє житло та інфраструктуру, що протирічить духу та ідеології сучасного цифрового суспільства", - пояснила Свириденко.

Також Мінекономіки звернулось до Міжнародної організації праці з вимогою зупинити членство Росії та Білорусі в МОП.

"Агресія проти України – це виклик усьому цивілізовану світу, тому ми мусимо реагувати на нього спільно. Слід задіяти усі наявні можливості та ресурси, аби змусити Росію та Білорусь дорого заплатити за свої вчинки та примусити їх до миру. Розраховуємо на оперативну та конструктивну реакцію світового економічного співтовариства щодо небувалого з часів Другої світової війни факту нападу на незалежну державу в самому серці Європи!" - сказала Свириденко.