Прикордонники 5-го прикордонного загону спільно зі ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині, - Данілов

Прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Восьмий день героїчного Національного спротиву! Почнемо з новини-блискавки! 2022 рік… На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України!!!", - зазначає він.

"Друга гарна новина - російська влада прискорено наближаєтся до лави підсудних Гаазького трибуналу. З кожним пострілом і наказом ця лава подовжується, а терміни покарання збільшуються. Безпрецедентна подія для світової історії, коли дані щодо злочинів РФ передали до МКС одразу 39 країн. Трагічною ілюстрацією майбутнього процесу "Україна проти Росії" буде слугувати собор Успіння Пресвятої Богородиці у Харкові, який вистояв під час Другої світової війни, але в який у 2022 році влучив російський снаряд, і Бабін Яр, зазнавший удару російськими ракетами. І таких трагічних ілюстрацій у томах звинувачень, на жаль, буде не одна сторінка", - додає Данілов.

Щодо загальної ситуації. За словами Данілова, упродовж доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено.

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Керівництво Білорусії все більше фіксуєтся як посібники держави-терориста єрєфії. Білоруська територія, а за деякими даними, і її збройні сили, використовуются у війні з Україною.

"Усвідомивши провал свого плану "Барбароса - 2022" і зіткнувшись з високоефективною діяльністью українських військових і ТРО, Кремль пішов на зміну тактики, почавши масовані обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури у десятках міст, таких як Київ, Чернігів, Херсон, Харків, зокрема з використанням забороненого Женевською конвенцією озброєння. Масовою стала тактика нічних російських обстрілів житлових кварталів великих міст", - додає він.

За оцінками секретаря РНБО, найгарячіший напрямок доби - одеський. Але і тут, як і по всій Україні, окупанта чекають не з квітами, а з вогнем, барикадами і коктейлем "Спротив". Одеса - це Україна!

"Місто Київ продовжує героїчно тримати оборону. Тривають заходи із виявлення та знищення ДРГ окупанта. Російські сили деморалізовані, а українські з кожним днем все більш мотивовані. І ще одна важлива подія минулої доби - підписання Президентом України Володимиром Зеленським указу щодо створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань. Жоден українець не буде покинутий у біді. Допомогу отримують всі, хто її потребує. Слава Україні і смерть ворогам!", - резюмує Данілов.