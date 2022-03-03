Російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 збито в районі Волновахи, - ООС
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Підрозділ протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо!", - йдеться у повідомленні.