Кулеба вчергове закликав міжнародних партнерів негайно закрити небо над Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів закрити небо над Україною.

Про це він написав у своєму твіттері, у четвер, 3 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Це справжня народна війна за Україну. Путін не має шансів виграти", - написав Кулеба.

Він також зазначив, що нашій країні потрібні партнери, щоб допомогти захиститися. "Особливо у повітрі. Закрийте небо зараз", - підсумував Кулеба.

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