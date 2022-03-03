Новини • Війна

Окупанти змушені змінювати тактику. Ракетно-бомбові удари по українських містах - це зізнання, що не змогли нічого зробити на землі, - Зеленський. ВIДЕО

858618
Якщо хтось думає, що українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну. І йому нічого робити в Україні. Иди к себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру, а в своей стране", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 збито в районі Волновахи, - ООС

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Там наші хлопці вже якихось пєчєнєгів пиздять, я їбу, шо там на черзі у хуйла, половці?

  • Запорізький козак
    ⚡️Бизнесмен Ярославский решил продать свою яхту за 50 000 000$ и помочь Харькову. Об этом он сообщил в своих соцсетях
  • Марина Покаместова
    Бо вони зассали в ближній бій, всё що вони можуть- гатити мирне населення! Скоти!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини