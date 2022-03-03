Українці принижують ворогів та гуртують світ за допомогою соцмереж, - WP

Видання Washington Post випустило великий матеріал про те, як українські кібер-добровольці організували інтернет-спротив агресору.

Повністю статтю можна прочитати англійською мовою за цим лінком, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цю війну видання називає "війною з найбільшим доступом до інтернету в історії". На його думку, потік відео та живих трансляцій у соцмережах завдав удару по кремлівській пропаганді й згуртував світ на боці України.

"Україна багато в чому почала перемагати Росію у її власній грі, використовуючи невпинну строкату комунікацію, щоб розпалити цифровий опір та викрити агресію ворога в очах світу", - йдеться у повідомленні.

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Також це рятувало життя: через інтернет українці кинулися поширювати оборонні стратегії, планувати шляхи для біженців та документувати жорстокість ворога. Зйомки звірств окупантів можуть зіграти вирішальну роль у розслідуванні військових злочинів після закінчення бойових дій.

WP відзначає, що Україна багато в чому перемагає Росію в інформаційній інтернет-війні. Історії про хоробрість простих людей перетворюються на меми та легенди - приміром, як слова жінки, яка закликала окупантів покласти собі до кишень насіння чи відповідь захисників острова Зміїний на пропозицію російського воєнного корабля здатися.

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Гільдія IT-фахівців закликає українців приєднуватися до інформаційного спротиву. "Ми з вами мобілізуємо весь світ проти немитої Росії та даємо ляпаса ворогам в інформаційному та кіберпросторі — і цей гучний ляпас чути навіть аж за океаном. Пам’ятайте про головне: ваші публікації, репости, коментарі, атаки проти ворога бачать наші військові — і відчувають цю підтримку", - йдеться в її повідомленні.