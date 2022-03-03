Дефолту не буде: Україна виконує свої боргові зобов'язання у повному обсязі

Міністерство фінансів 1 березня здійснило купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2022 року.

Про це повідомив заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" з посиланням на слова міністра фінансів Сергія Марченка, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виконуємо свої боргові зобов'язання у повному обсязі. 1 березня 2022 відбувся купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2022 року", – повідомив Марченко.

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У міністерстві фінансів запевняють, що навіть за умов військової агресії Мінфін, Казначейство та НБУ забезпечують проведення всіх необхідних платежів.

Станом на 28 лютого залишки на єдиному казначейському рахунку становили 33 млрд. грн, що достатньо для поточних виплат.