22 танкісти елітної частини окупанта здалися в полон, - Бутусов. ВIДЕО

На парадах у Росії ця частина завжди втілює міць армії. Але зараз вони кинули бойову техніку та здалися в полон українському війську.

Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив, що в полон здалися одразу 22 танкісти зі складу 2-ї гвардійської Таманської танкової дивізії. З ними - заступник командира 1-го танкового полку з озброєння та з командир танкового батальйону цього ж полку.

"Це одна з елітних бойових частин РФ, яка завжди присутня на будь-якому параді та показусі, уособлює міць російської армії. Проте навіть Таманська дивізія кидає десятки одиниць бойової техніки та масово здається в полон після ефективних контратак української армії", - пише Бутусов.

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