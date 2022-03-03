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22 танкісти елітної частини окупанта здалися в полон, - Бутусов. ВIДЕО

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На парадах у Росії ця частина завжди втілює міць армії. Але зараз вони кинули бойову техніку та здалися в полон українському війську.

Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив, що в полон здалися одразу 22 танкісти зі складу 2-ї гвардійської Таманської танкової дивізії. З ними - заступник командира 1-го танкового полку з озброєння та з командир танкового батальйону цього ж полку.

"Це одна з елітних бойових частин РФ, яка завжди присутня на будь-якому параді та показусі, уособлює міць російської армії. Проте навіть Таманська дивізія кидає десятки одиниць бойової техніки та масово здається в полон після ефективних контратак української армії", - пише Бутусов.

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Голодные бомжи -- ну точно как немцы в 45
  • Ла-ла-ла-ла
    Юрій, донесіть до керівництва країни, що віддавати полонених це не хороша ідея!
    По-перше, їх знову до нас відправлять, а по-друге, нам є на кого міняти їх!
  • Шимус
    Російська армія така ж хуйова, як і російське порно
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