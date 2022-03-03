Тіла військових РФ вивозитимуть вагонами-рефрижераторами, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" надала Збройним силам вагони-рефрижератори для вивезення тіл вбитих російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Перед Укрзалізницею було поставлене завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя. Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії. Наразі вагони вже знаходяться на станціях в очікуванні повного навантаження", - йдеться в повідомленні.

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Також "Укрзалізниця" розробляє регламент руху таких потягів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів. Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення тіл убитих окупантів російської армії.

Українські солдати, які загинули, евакуйовуються силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ.