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Мир дуже важливий! Затягувати перемовини – божевілля, - російський олігарх Дерипаска

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Україна та Росія повинні якомога швидше домовлятися про мир.

Про це у своєму телеграм-каналі написав російський бізнесмен Олег Дерипаска, інформує Цензор.НЕТ.

"Мир дуже важливий! Затягувати переговори – божевілля! Україна вже давно ядерна держава, на її території, крім законсервованої Чорнобильської АЕС, ще 15 атомних енергоблоків і 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Для тих, хто не розуміє– будь-який інцидент на цих об'єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи будуть згадувати нам усім! Ще років 200 з прокльонами", - написав він. 

Мир дуже важливий! Затягувати перемовини – божевілля, - російський олігарх Дерипаска 01

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    Канєшн, коли бабло між пальцям як вода розтікається.
  • Ла-ла-ла-ла
    Переговори можуть бути тільки про повну капітуляція і демілітаризацію Кацапії включно з ядерним роззброєнням.
  • Мобильный крематорий
    О! Голуби мира умоляют о переговорах. Следовательно, надо увеличить интенсивность уничтожения кацапских свиней.
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