Мир дуже важливий! Затягувати перемовини – божевілля, - російський олігарх Дерипаска

Україна та Росія повинні якомога швидше домовлятися про мир.

Про це у своєму телеграм-каналі написав російський бізнесмен Олег Дерипаска, інформує Цензор.НЕТ.

"Мир дуже важливий! Затягувати переговори – божевілля! Україна вже давно ядерна держава, на її території, крім законсервованої Чорнобильської АЕС, ще 15 атомних енергоблоків і 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Для тих, хто не розуміє– будь-який інцидент на цих об'єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи будуть згадувати нам усім! Ще років 200 з прокльонами", - написав він.