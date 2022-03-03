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РФ вимагає від Google не показувати кадри з війни в Україні

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Роскомнагляд зажадав від корпорації Google припинити поширювати у РФ "неправдиві відомості політичного характеру про спеціальну операцію Росії в Україні" через контекстну рекламу.

Про це йдеться у заяві Роскомнагляду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Такі рекламні повідомлення демонструються російським користувачам відеохостингу YouTube і містять дезінформацію, спрямовану на формування у російської інтернет-аудиторії спотвореного сприйняття подій і створення протестних настроїв", - йдеться у заяві.

Відповідний лист уже надісланий компанії.

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Топ коментарі

  • Andi Drusha
    російський корбаль - іди наХуяндекс
  • Львiвянин
    Роскомнагляд йди нах*й
  • НБ
    І за цей міст кожен кацап має заплатити власними грошима!
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