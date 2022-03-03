РФ вимагає від Google не показувати кадри з війни в Україні
31071128
Роскомнагляд зажадав від корпорації Google припинити поширювати у РФ "неправдиві відомості політичного характеру про спеціальну операцію Росії в Україні" через контекстну рекламу.
Про це йдеться у заяві Роскомнагляду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Такі рекламні повідомлення демонструються російським користувачам відеохостингу YouTube і містять дезінформацію, спрямовану на формування у російської інтернет-аудиторії спотвореного сприйняття подій і створення протестних настроїв", - йдеться у заяві.
Відповідний лист уже надісланий компанії.