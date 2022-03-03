Новини • Війна

Путін сьогодні проведе нараду із членами Радбезу РФ, - Пєсков

41476100
Путін сьогодні проведе нараду із членами Радбезу РФ, - Пєсков
Президент РФ Володимир Путін сьогодні, 3 березня, проведе нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За словами Пєскова, як очікується, під час наради Путін висловиться і стосовно жертв серед російських військових внаслідок їхнього вторгнення до України.

Очікується, що вступні слова Путін виголосить у відкритому форматі. Також, за його словами, у російського президента у четвер заплановані міжнародні телефонні розмови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді. Він помилявся, - Байден

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
  • Привет
    100 лет назад все кончились...до единого...после этого только красные командиры...
  • Van-Basten Van-Basten
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини