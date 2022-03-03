Путін сьогодні проведе нараду із членами Радбезу РФ, - Пєсков
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Президент РФ Володимир Путін сьогодні, 3 березня, проведе нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
За словами Пєскова, як очікується, під час наради Путін висловиться і стосовно жертв серед російських військових внаслідок їхнього вторгнення до України.
Очікується, що вступні слова Путін виголосить у відкритому форматі. Також, за його словами, у російського президента у четвер заплановані міжнародні телефонні розмови.