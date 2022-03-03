Шкарлет до вчителів РФ: Якщо у вас залишилося щось людяне, вимагаю негайно засудити збройну агресію Росії проти України

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вимагає від російських учителів негайно засудити збройну агресію Російської Федерації проти України.

Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Насамперед звертаюся до міністра освіти РФ! Освіта - надпотужна рушійна сила кожного народу. Саме міністерство освіти має формувати мирне, дружелюбне та згуртоване суспільство", - написав Шкарлет.

Міністр звернув увагу на тему "Всеросійського уроку "Захисники миру", який проводиться у російських школах.

"Восьмий день жорстокої агресії від РФ. Щодня російські "захисники миру" відкрито та неодноразово завдають ракетних, бомбових, артилерійських ударів по мирних містах. Зруйновано десятки дитячих садків і шкіл, училища й університети. То це такий "захист миру"? То це "особлива миротворча операція"? Страшний цинізм! Антилюдські та варварські злочини проти людства", - наголосив він.

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Також Шкарлет звернувся до вчителів Російської Федерації.

"Професія вчителя – від Бога! Вчитель – це про світле, гуманне, об'єднавче. Саме в руках учителя доля кожного громадянина країни. Саме вчитель має сьогодні донести дітям, майбутньому поколінню, яке надалі формуватиме історію держави, що сьогодні "мирні операції" та "визволення" з боку Путіна та РФ – це безжально втрачені тисячі життів, десятки тисяч поранених військових, сотні знедолених дітей та сімей", – заявив він.

Шкарлет повідомив, що українські діти та вчителі зараз переховуються у сховищах від щогодинного ракетного обстрілу та зазнають страшних психологічних травм.

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"Хочу вірити, що російські вчителі та батьки свідомі. Сьогодні саме ваша "освітня армія" інформуванням і демонстрацією реальних антигуманних дій Путіна здатна зупинити жорстоку війну РФ проти України. Якщо ви пишаєтеся своєю професією, якщо у вас залишилося щось людяне та гуманне, вимагаю від вас негайно засудити збройну агресію Російської Федерації проти України!", - заявив міністр.