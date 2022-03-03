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Рада хоче посилити покарання за мародерство

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Рада хоче посилити покарання за мародерство
Мародерство хочуть прирівняти до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.

Відповідний законопроєкт №7124 зареєстровано у парламенті, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Змінами до Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів, передбачені у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном), кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану", – йеться в пояснювальній записці.

Також ініційовано також підвищення мінімальної межі покарання за ст.432 КК (викрадення на полі бою речей, які є при убитих або поранених) у вигляді ув’яз трьох до п'яти років.

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"Факти мародерства наразі стали широко поширеними і фіксуються в багатьох регіонах нашої країни. Водночас достатня м'якість засобів кримінально-правового реагування на такі дії підштовхує громадян самостійно здійснювати "справедливість", а фактично – самосуд над мародерами", – сказано в пояснювальній записці до документа.

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Топ коментарі

  • Oleh57
    По законах воєнного часу - РОЗСТРІЛ на місці злочину!!!
  • Первый Второй
    Главное не мешайте теплое с мягким. Мародеров нужно наказывать по всей строгости военного времени на месте. А военный трофей на поле боя это военный трофей, пусть селянин его хоть в огороде закопает, хоть на металлолом сдаст.
  • aafs asfasf
    Блять, а за колабаранство? за призывы к свержению, за научные достижения кивы? за шуфриничество, за старшебранничество, за кумовство в судах, за подкуп избирателей, за тотальное воровство. Не пора бы русские школы закрыть , русский язык на тв и в рекламе запретить, введите налог с оборота, отключите электричество в Крым наконец. Закройте офшоры суки, налог на зарубежную недвижимость, полная реальная люстрация всей ваты. Нет уже ОРДЛО, не нужно пенсии там платить - пусть платят окупанты. Запретите экспорт всех видов ископаемых, зерна, металлолома - только переработанная продукция. Если не делать - то эта война будет первой...
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