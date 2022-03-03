Рада хоче посилити покарання за мародерство

Мародерство хочуть прирівняти до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.

Відповідний законопроєкт №7124 зареєстровано у парламенті, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Змінами до Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів, передбачені у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном), кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану", – йеться в пояснювальній записці.

Також ініційовано також підвищення мінімальної межі покарання за ст.432 КК (викрадення на полі бою речей, які є при убитих або поранених) у вигляді ув’яз трьох до п'яти років.

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"Факти мародерства наразі стали широко поширеними і фіксуються в багатьох регіонах нашої країни. Водночас достатня м'якість засобів кримінально-правового реагування на такі дії підштовхує громадян самостійно здійснювати "справедливість", а фактично – самосуд над мародерами", – сказано в пояснювальній записці до документа.