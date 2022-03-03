"Укрзалізниця" робить потяги зі сходу на захід евакуаційними: проїзд безкоштовний

"Укрзалізниця" робить рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними та закриває продаж квитків на них.

Про це 3 березня повідомили у пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.

Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись наступними графіковими поїздами:

№1/2 Константинівка - Івано-Франківськ

№3/4 Запоріжжя - Ужгород

№5/6 Маріуполь - Рахів

№7/8 Київ - Чернівці

№15/16 Харків - Рахів

№17/18 Харків - Ужгород

№21/22 Харків - Трускавець

№25/26 Одеса - Рахів

№29/30 Київ - Ужгород

№31/32 Кривий Ріг - Ужгород

№35/36 Одеса - Перемишль

№37/38 Одеса - Ужгород

№41/42 Дніпро - Трускавець

№45/46 Краматорськ - Ужгород

№49/50 Київ - Трускавець

№55/56 Київ - Рахів

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№57/59-№58/60 Київ - Ворохта, Чоп

№77/78 Одеса - Ковель

№81/82 Київ - Ужгород

№85/87-86/88 Новоолексіївка - Львів, Ковель

№91/92 Київ - Львів

№95/96 Київ - Рахів

№97/98 Київ - Ковель

№114/113-142/141 Лиман - Львів

№119/120 Запоріжжя - Львів

№129/130 Кременчуг - Ворохта

№149/150 Полтава - Чернівці

№135/136 Одеса - Чернівці

№249/250 Київ - Чернівці

№749/750 Київ - Івано-Франківськ

№ 705 Дарниця - Київ Пас – Львів

№ 715 Дарниця - Київ Пас - Львів

№ 723 Харків - Львів

№ 747 Киів - Тернопіль.

Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.