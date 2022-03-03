Новини • Війна

"Укрзалізниця" робить потяги зі сходу на захід евакуаційними: проїзд безкоштовний

59539
"Укрзалізниця" робить потяги зі сходу на захід евакуаційними: проїзд безкоштовний
"Укрзалізниця" робить рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними та закриває продаж квитків на них.

Про це 3 березня повідомили у пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.

Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись наступними графіковими поїздами:

  • №1/2 Константинівка - Івано-Франківськ
  • №3/4 Запоріжжя - Ужгород
  • №5/6 Маріуполь - Рахів
  • №7/8 Київ - Чернівці
  • №15/16 Харків - Рахів
  • №17/18 Харків - Ужгород
  • №21/22 Харків - Трускавець
  • №25/26 Одеса - Рахів
  • №29/30 Київ - Ужгород
  • №31/32 Кривий Ріг - Ужгород
  • №35/36 Одеса - Перемишль
  • №37/38 Одеса - Ужгород
  • №41/42 Дніпро - Трускавець
  • №45/46 Краматорськ - Ужгород
  • №49/50 Київ - Трускавець
  • №55/56 Київ - Рахів

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіла військових РФ вивозитимуть вагонами-рефрижераторами, - "Укрзалізниця"

  • №57/59-№58/60 Київ - Ворохта, Чоп
  • №77/78 Одеса - Ковель
  • №81/82 Київ - Ужгород
  • №85/87-86/88 Новоолексіївка - Львів, Ковель
  • №91/92 Київ - Львів
  • №95/96 Київ - Рахів
  • №97/98 Київ - Ковель
  • №114/113-142/141 Лиман - Львів
  • №119/120 Запоріжжя - Львів
  • №129/130 Кременчуг - Ворохта
  • №149/150 Полтава - Чернівці
  • №135/136 Одеса - Чернівці
  • №249/250 Київ - Чернівці
  • №749/750 Київ - Івано-Франківськ
  • № 705 Дарниця - Київ Пас – Львів
  • № 715 Дарниця - Київ Пас - Львів
  • № 723 Харків - Львів
  • № 747 Киів - Тернопіль.

Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини