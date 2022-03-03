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Втрати РФ за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 одиниць техніки, - Арестович

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Втрати РФ за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 одиниць техніки, - Арестович
Втрати російської армії за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 од. техніки.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора загинули орієнтовно 2,5 тис. (російських військових – ред.). Танків – 217 од., броньованих машин (БМП та БТР) – 900 од., артилерійських систем – 90 од., реактивних систем залпового вогню ("Ураган", "Град", "Смерч") – 42 од., засобів ППО – 11 од., літаків 30 од. (інформація уточнюється), вертольотів – 31 од. (інформація уточнюється), автомобільної техніки – 374 од., катерів – 2 од., цистерн з пальним 60 од., БПЛА – 3 од.", - повідомив Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 9 тис. осіб, 211 танків, 900 броньованих машин, 30 літаків, 31 гелікоптер

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Топ коментарі

  • Первый Второй
    Все никак не успеваю спросить у кацапов, за что сдыхать приятнее: за яхту Сечина или за силиконовую жопу Кабаевой или какие еще предпочтения ?
  • Слава нескажу
    Там наші хлопці вже якихось пєчєнєгів *******, я гребу, шо там на черзі у *****, половці?
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Жива сила за день, а все інше- вінігрет. Вони не встигають дебет з кредітом зводить. Але суть зрозуміла: Смерть кацапам!
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