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Окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА

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Окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА
Голова ОДА та оперативний штаб продовжують працювати та виконувати свої обов’язки.

Про це очільник обладміністрації Геннадій Лагута повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Проте ми не покинули своїх обов'язків. Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу", - написав він.

Лагута закликав не панікувати та не вірити фейкам.

"Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу", - наголосив він.

Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
    пам'ятаємо хто казав : "українці, зміцнюємо армію і дипломатію у мирний час,щоб не плакати у воєнний "
  • Иван Петров d4225322
    На юге сложное положение, так как они в Крыму сосредоточили кучу войск и техники за годы и всё это поперло сразу же. Так что придется утилизировать.
  • Иван Петров d4225322
    Держитесь. Говорят они начали грабить иностранные корабли, так как им горючки не хватает.
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