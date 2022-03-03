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Херсон не капітулював, - представник "Азову" Старостенко

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Херсон не капітулював, - представник "Азову" Старостенко
Мер Херсона не підписав жодного документа про капітуляцію. Влада робить все можливе, щоб забезпечити місто медикаментами та провізією.

Про це повідомив голова Херсонського Нацкорпусу Іван Старостенко, який зараз бере участь в бойових діях в складі тероборони Азов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вчора ворожою армією було обстріляно житлові будинки. Є великі втрати серед місцевих жителів та бійців тероборони. "Але залишилися ще ті люди, які на свій страх і ризик ведуть підпільну діяльність і спалили сім або вісім одиниць техніки російської армії. Все йде своєю чергою", – заявив Іван Старостенко.

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За його словами, стратегія ЗСУ полягає в тому, щоб вибрати потрібний час для зачистки міста від ворога. "Сюди завезуть близько тисячі орків із ДНР, алкашів та наркоманів, які патрулюватимуть місто. Самі розумієте, ці безглузді уе*ки відразу ж отримають пі*ди в нашому місті".

Іван Старостенко також зазначив, що наразі основні сили ЗСУ працюють за іншими гарячими напрямками. Але Херсон не залишиться осторонь, і окупантів буде знищено. "Я вас прошу всіх, зберігайте спокій зараз", – наголосив Старостенко.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А вас никто и не успокаивает. Просто чел написал, что ****** перекоцают по одиночке. Сопли вам вытерать нет никакого желания ни у кого. Это война.
  • Павло ШОвте
  • Gyro
    Все правильно. Совкова практика "любой цєной атбіть город к 7 Ноября!!!" пішла в минуле...
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