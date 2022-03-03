Новини • Війна

Профільний комітет ВР затвердив законопроєкт, який дозволяє цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ, - нардеп "Голосу" Осадчук

9 07722
Профільний комітет ВР затвердив законопроєкт, який дозволяє цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ, - нардеп "Голосу" Осадчук
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності напрацював та погодив законопроєкт, який знімає з цивільного населення обмеження на застосування вогнепальної зброї для відсічі російської агресії.

Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, передає Цензор.НЕТ.

"Це фактично фінальний текст закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" напрацьований комітетом і остаточно узгоджений сьогодні ранком. Ще будуть мінімальні техніко-юридичні правки", - розповів нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україну йде зброя від наших друзів, яка дозволить вигнати агресора з нашої землі, - Кулеба

Законопроєкт знімає всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ чи іншої країни на час воєнного стану.

Профільний комітет ВР затвердив законопроєкт, який дозволяє цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ, - нардеп Голосу Осадчук 01
Профільний комітет ВР затвердив законопроєкт, який дозволяє цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ, - нардеп Голосу Осадчук 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    а то без вас не стріляли б
  • Наталья Наталья c7236cb5
    ..не поздновато?? раз уж вы такие шустрые, примите закон, что депутаты, при принятии законов, должны пользоваться мозгом..
  • Мирон Левицький
    Дебіли населення і без вашо законопроєкт нищить ворога, ви краще зброю дайте.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини