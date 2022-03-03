Представники вищого політичного керівництва РФ у паніці вивозять рідних до Грузії, Ізраїлю та ОАЕ, - розвідка
Про це "Українській правді" повідомили джерела в українській розвідці, інформує Цензор.НЕТ.
"У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ. Більшість представників еліти РФ вирішує питання евакуації своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також, уточняються місця переховування на випадок ядерної війни", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім’я Владислав Луценко, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика.
При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також, висловлюється думка, що президент РФ наразі "з’їхав з глузду та його стан не адекватний".