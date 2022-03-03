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Стефанчук звернувся до спікерів парламентів 27 країн-членів ЄС щодо надання Україні невідкладного членства в ЄС за спецпроцедурою

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Стефанчук звернувся до спікерів парламентів 27 країн-членів ЄС щодо надання Україні невідкладного членства в ЄС за спецпроцедурою
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до колег із парламентів країн ЄС ухвалити рішення щодо надання Україні невідкладного членства в ЄС за спеціальною процедурою.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Надіслав звернення до спікерів парламентів 27 країн-членів ЄС з проханням про ухвалення необхідних рішень щодо надання Україні невідкладного членства у ЄС за спеціальною процедурою", - написав Стефанчук.

За його словами, Україна заплатила величезну ціну за європейський вибір і безпеку Європи.

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"Найкращою підтримкою для народу України в ці критичні для нас часи було б визнання наших європейських прагнень. Прошу колег-спікерів держав-членів ЄС продемонструвати єдність із народом України в умовах війни Росії не лише проти України, а й проти всього цивілізованого світу. Закликаю до солідарності з Україною та підтримки її членства в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Ivan Pupkin b2770a7a
    Путин пришел к гадалке и спрашивает: Что будет со мной в ближайшем будущем ?
    Гадалка отвечает: Вы едете в сияющем, черном лимузине. Вдоль дороги стоят люди смеются, машут цветами, радуются.
    Путин: А я что, улыбаюсь и махаю в ответ ?
    Гадалка: Нет, гроб то закрытый.
  • Олег Васильченко 827828f7
    Думаю, что им с нашей коррупцией проще было бы бороться если бы мы оказались в ЄС.
  • Oleksiy b4770ff8
    ЄС та НАТО це два різних союзи.
    ЄС - побудований на основі цінності та комфорту життя,
    НАТО - на основі військової взаємодопомоги.
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