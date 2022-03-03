Білий дім просить Конгрес США виділити $10 млрд на підтримку України
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
Це рішення повинні узгодити до 11 березня. Адміністрація Байдена сподівається, що 10 мільярдів доларів допоможуть подолати кризу в Україні, яка стикнулася з наступом Росії.
Адміністрація президента США Джозефа Байдена просить Конгрес схвалити 32,5 мільярда доларів для підтримки України проти російської агресії та підтримки Сполучених Штатів у боротьбі з коронавірусом. Україні планують виділити 10 мільярдів доларів. Зокрема, ці гроші скерують на:
- зміцнення оборони українських військових,
- захист електричної мережі від зривів,
- посилення кібербезпеки,
- наступна допомога іншим європейським союзникам.
"Враховуючи ситуацію, що швидко розвивається в Україні, я очікую, що з часом можуть виникнути додаткові потреби", – написала виконувачка обов'язків директора Офісу з управління та бюджету Шаланда Янг.
Наразі у законодавців є 8 днів, щоб завершити надзвичайні витрати та укласти ширшу угоду про державне фінансування.