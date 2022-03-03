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Росіяни готують провокацію: розгорнули "Гради" на кордоні в бік РФ, - Геращенко

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Росіяни готують провокацію: розгорнули "Гради" на кордоні в бік РФ, - Геращенко
Росія розгорнула розташовані на своїй території "Гради" на схід. Вона може готувати обстріл своєї території, щоб потім звинуватити в ньому Україну.

Про це пише з посиланням на джерела в СБУ радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, рашистські "Гради" розгорнули у бік РФ по ходу руху від українського кордону. У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ", - повідомив він.

Геращенко зазначив, що Служба безпеки просить максимально поширити це повідомлення, щоб зірвати провокацію.

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Топ коментарі

  • Igor Kalyuzhny
    та пусть ****** по своим, всем уже *****....
  • Alex Dev d4763325
    Это для внутренего потребителя. Хотят военное положение ввести и мобилизовать биомусор
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    Що, будут бомбить Воронеж ?
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