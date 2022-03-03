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Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні, - МОЗ

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Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні, - МОЗ
Через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті МОЗ, вже зареєструвалося понад 500 іноземних медичних працівників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим.

"Реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з наших дружніх країн", - зазначають у відомстві. Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів за посиланнямПонад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні, - МОЗ 01 https://bit.ly/3Ka5zX9

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі, які консультують телефоном чи онлайн. ПЕРЕЛІК

"Міністерство охорони здоров’я України вдячне кожному за пропозиції надати допомогу нашій країні. Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива", - наголосили в МОЗ.

Топ коментарі

  • сидней
    в затоке Б.Днестровск.сбили самолет кацапов.
    летчик капольтировлся ...уже ищут.
  • Запорізький козак
    ⚡️Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен добровольно передадут свои доли в Альфа-банке (Украина) резидентам Украины, которых согласует НБУ, сообщила пресс-служба банка.

    Мажоритарными владельцами банка остаются крупные европейские и американские фонды и компании.
  • Nikolay Ivankov 467332b0
    Ага. Во французскую революцию, аристократия "добровольно" отказалась от своих сословньіх привелегий. От гильотиньі єто их все равно не спасбо.
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