Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні, - МОЗ

Через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті МОЗ, вже зареєструвалося понад 500 іноземних медичних працівників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим.

"Реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з наших дружніх країн", - зазначають у відомстві. Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів за посиланням https://bit.ly/3Ka5zX9

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"Міністерство охорони здоров’я України вдячне кожному за пропозиції надати допомогу нашій країні. Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива", - наголосили в МОЗ.