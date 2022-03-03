Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російські окупанти почали мінувати Херсон: містян просять бути обережними

11 97020
Російські окупанти почали мінувати Херсон: містян просять бути обережними
Російські окупанти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють про встановлення "розтяжок" у середмісті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Херсонської ОДА Геннадія Лагуту.

Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки" у середмісті - поблизу будівлі ТРК "Скіфія". Де ще російські окупанти залишили подібні "подарунки" - достеменно невідомо. Тому просимо усіх пересуватися обережно, дивіться під ноги. Особливо, якщо проходите місцевість з великою травою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розстрілюють цивільне авто. ВIДЕО

Якщо все-таки побачили вибухівку. Не чіпайте її в жодному разі. Вона може детонувати та вбити або покалічити вас. Повідомте про її місцезнаходження правоохоронцям.

Поділіться цією інформацією, адже вона може врятувати здоров’я та життя.

Також дивіться: Під Херсоном окупанти розстріляли машину швидкої допомоги: "Сука! Вот ваше "братский народ", п#дари!". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Они знают, что придется ********, но насрать то всеравно надо.
  • Запорізький козак
    ⚡️Мэр Чернигова Владислав Атрошенко о ситуации в городе: Только что закончились авиаудары россиян. Полностью уничтожены две школы. Предварительно, есть жертвы: четыре военных и двое гражданских, но эти данные еще не окончательны.

    Он подчеркнул, что Чернигов никто сдавать не будет, бороться планируют до конца.
  • Запорізький козак
    ⚡️Из Бучи и Ирпеня вывезли женщин и детей через «зеленый коридор» железной дорогой, - глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини