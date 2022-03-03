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Рада сьогодні ввела довічне ув'язнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна РФ та погодила указ Зеленського про мобілізацію. ФОТОрепортаж

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Верховна Рада сьогодні прийняла 15 законів та постанов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канали Олексія Гончаренка і Ярослава Железняка.

"Сьогодні прийняли низку дуже важливих законів:

- Посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану (за мародерство, диверсії, держзраду – пожиттєве з конфіскацією майна).

- Націоналізація активів російських компаній, юридичних і фізичних осіб

- Погодили указ Зеленського про мобілізацію

- Звернення про підтримку та встановлення безпольотної зони

- Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану", - розповів Гончаренко.

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"Сьогодні Рада зібралася і із запасом голосів проголосувала:
7123 - заява про небо та миротворчу місію
7113 - мобілізація
7115 - використання Збройних сил
5143 5144 - щодо колаборантів
5101 5102 - інформаційна безпека
7118 - діяльність правоохоронців у воєнному стані
7117 - зміни до судоустрою, щоб судді могли працювати
7116 - злочини проти основ нацбезпеки
7120 - цивільна зброя
7121 - відстрочка звітності
7122 - примусове вилучення власності РФ
7124 - посилення відповідальності за мародерство
7125 - зміни до Податкового кодексу щодо відстрочення платежів", - розповів Железняк.

Рада сьогодні ввела довічне увязнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна РФ та погодила указ Зеленського про мобілізацію 01
Рада сьогодні ввела довічне увязнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна РФ та погодила указ Зеленського про мобілізацію 02 

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Топ коментарі

  • Привет
    И Грузия пользуясь случаем подала заявку на ускоренное вступление в ЕС...при этом санкции ЕС она не поддержала...
    Лицемеры...
  • Запорізький козак
    ⚡️"Спасибо немецкой SAP, которая отреагировала на наше обращение и остановила продажи в России. Но этого недостаточно и мы продолжаем требовать приостановить поддержку продуктов SAP, которые использует кровавая армия захватчика для автоматизации внутренних процессов и баз данных", - пишет глава Минцифры Михаил Федоров.
  • Привет
    Хватает всего и всем...так и передай своему куратору..
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