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Фонд Ахметова відправив до Києва понад 100 тисяч медикаментів

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Фонд Ахметова відправив до Києва понад 100 тисяч медикаментів
Фонд Ріната Ахметова вирішив передати 00 тис. одиниць життєво необхідних медикаментів до лікарень Києва. Перелік найнеобхіднішого склав МОЗ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це антибіотики, антисептики, засоби для обробки ран, препарати для астматиків тощо: 2 авто вантажністю 20 та 10 тонн, 48 масивних палет.

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Крім того, найближчим часом допомогу отримають лікарні Дніпра та Запоріжжя.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.

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Топ коментарі

  • Сергей Томенко
    Як зрозуміти - 100 000 медикаментів ? 100 000 пігулок , він сам рахував ?
  • Aleks_15
    пособник террористов проснулся
  • Запорізький козак
    ⚡️Верховная Рада обратилась к ООН, Красному Кресту, Европарламенту и другим международным организациям.

    Что требует парламент:
    ▪️немедленное введение бесполетной зоны над территорией Украины;
    ▪️ безотлагательное открытие «зеленых» коридоров для безопасной эвакуации людей;
    ▪️введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 «Объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года.

    Также ВРУ обратилась к Генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.
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