Окупанти "мобілізували" мешканців окупованого Донбасу, щоб кинути на штурм Києва та Одеси, - Залужний

"Мобілізованих" цивільних мешканців окупованого Донбаса збираються використати в якості "гарматного м’яса" при штурмі Києва та захопленні Одеси.

Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти формують підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

"Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості "гарматного м’яса", - написав він.

Дивіться: На Донбасі взято в полон групу мобілізованих Росією мешканців окупованих територій, - пресцентр ОС. ВІДЕО+ФОТО

Залужний зазначив, що це - воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни.