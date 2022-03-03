Франція заарештувала 86-метрову яхту гендиректора "Роснафти" Сечина вартістю $120 млн

Французька влада заарештувала яхту, що належить генеральному директору російської державної нафтової компанії "Роснафта" Ігорю Сечину.

Про це з посиланням на заяву Міністерства фінансів Франції повідомляє CNN, наводячи також цитату у Твіттері міністра фінансів Франції Брюно Ле Мера: "Дякую французьким митникам, які забезпечують дотримання санкцій Європейського Союзу проти тих, хто близький до російського уряду", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Яхта під назвою Amore Vero, що в перекладі з італійської означає "Справжнє кохання", прибула до середземноморського порту Ла-Сьйота 3 січня. Вона мала залишити порт 1 квітня. Оцінна вартість яхти – $120 млн.

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Йдеться про 86-метрову яхту Amore Vero (раніше – St.Princess Olga), яка була спущена на воду у 2013 році суднобудівною фірмою Oceanco. Її вартість, за оцінкою профільного сайту superyachtfan, становить $120 млн.

Яхта вміщує до 14 пасажирів, до послуг яких сім кают класу люкс, одна VIP-каюта та три двомісні каюти. Всередині є спортзал, зона спа та ліфт. На кормі розташований басейн, який, якщо потрібно, перетворюється у вертолітний майданчик. На верхній палубі пасажири можуть розслабитися в джакузі і полежати на м'яких білих диванах.

У 2016 році Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) встановив, що яхта належить Ігорю Сечину. У своєму розслідуванні журналісти наводили численні факти перебування колишньої дружини Ігоря Сечина, Ольги, на цій яхті. Хроніку своїх розваг вона вела в Instagram.

У 2017 році після розлучення Сечина з дружиною яхту перейменували в Amore Vero.

Ігор Сечин вважається однією з найвпливовіших постатей у Росії. Він працює пліч-о-пліч з Володимиром Путіним з початку 90-х років. Коли майбутній президент Росії у 1991 році очолив комітет із зовнішніх зв'язків мерії тоді ще Ленінграда, Сечин був призначений керівником його апарату. З того часу вони не розлучалися.

Раніше цього тижня Ле Мер оголосив, що Франція створила цільову групу для оцінки фінансових активів і предметів розкоші, що належать російським особам, на котрих поширюються санкції ЄС.

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