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Кулеба - Лаврову: Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст

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Кулеба - Лаврову: Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із закликом переказати президенту Росії Володимиру Путіну припинити невибіркові обстріли українських міст.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська варварська тактика війни полягає в тому, щоб маніпулювати стражданнями цивільного населення, які вона сама завдає. Тепер Лавров звинувачує Україну у недопущенні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст. Покажіть світу, що Росія серйозно ставиться до переговорів", - зазначив Кулеба.

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Кулеба - Лаврову: Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст 01


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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Коротко
    Мордор та ***** повинен бути знищений.
    ...
    Слава нації
    Смерть фашистських *********
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Макрон заявил, что если ***** будет продолжать быковать, то у Франции тоже есть ядерные ракеты. И добавил - нравится, не нравится - терпи, моя красавица.
  • Alexey Chernyavsky
    А у них тактика освобождения одна: Сравнять все с землей, но повесить свою ссаную тряпку.
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