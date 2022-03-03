Кулеба - Лаврову: Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із закликом переказати президенту Росії Володимиру Путіну припинити невибіркові обстріли українських міст.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська варварська тактика війни полягає в тому, щоб маніпулювати стражданнями цивільного населення, які вона сама завдає. Тепер Лавров звинувачує Україну у недопущенні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст. Покажіть світу, що Росія серйозно ставиться до переговорів", - зазначив Кулеба.

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