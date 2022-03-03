Кулеба - Лаврову: Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із закликом переказати президенту Росії Володимиру Путіну припинити невибіркові обстріли українських міст.
Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська варварська тактика війни полягає в тому, щоб маніпулювати стражданнями цивільного населення, які вона сама завдає. Тепер Лавров звинувачує Україну у недопущенні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст. Покажіть світу, що Росія серйозно ставиться до переговорів", - зазначив Кулеба.