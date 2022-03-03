Авіація РФ атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові: 9 загиблих та 4 травмованих, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
9 6606
Російська авіація атакувала дві школи в Чернігові та приватні будинки, попередньо відомо про дев'ятьох загиблих та чотирьох травмованих.
Про це повідомила Чернігівська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"Чернігів. Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Працюють рятувальники. За інформацією ДСНС, попередньо 9 загиблих та 4 травмованих", - йдеться у повідомленні.