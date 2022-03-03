Авіація РФ атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові: 9 загиблих та 4 травмованих, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російська авіація атакувала дві школи в Чернігові та приватні будинки, попередньо відомо про дев'ятьох загиблих та чотирьох травмованих.