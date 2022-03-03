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Рада просить ООН ввести миротворців на територію України

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Рада просить ООН ввести миротворців на територію України
Верховна Рада просить Організацію Об’єднаних Націй ввести на територію України миротворчі сили згідно з Резолюцією ООН "Об’єднання заради миру" від 1950 року.

Про це йдеться в ухваленому сьогодні парламентом зверненні до низки міжнародних організацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Депутати закликали ООН, Червоний Хрест, Європарламент тощо негайно забезпечити захист населення України від збройного нападу російських загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН може направляти миротворців в Україну на основі резолюції Генасамблеї, в обхід Радбезу, - Кулеба

Йдеться, зокрема, про негайне запровадження зони без польотів над Україною, негайне відкриття "зелених" коридорів для безпечної евакуації людей та введення в Україну миротворчих сил ООН.

Також Верховна Рада звернулась до Генсека ООН з закликом посередництва про припинення війни.

Топ коментарі

  • Igor Kalyuzhny
    ЗРК Патриот нужно просить, а не миротворцев...
  • irenka ko
    ООН - це імпотентна організація сліпих та глухонімих дармоїдів.
  • Vladimir T fd7dc273
    Очень похоже на предательство. Я посмотрел историю использования миротворцев ООН. Обычно там алгоритм такой:
    1. Получается согласие ОБОИХ сторон
    2. Миротворцы размещаются на линии ФАКТИЧЕСКОЙ линии фронта на день подписания договоренностей о размещении миротворцев.

    Особенно бесит, что ВР без объяснений и согласований с народом Украины принимает такое решение.
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