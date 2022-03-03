Путін - Макрону: жодних ракетних обстрілів Києва та інших міст немає

Президент Росії Володимир Путін бреше президенту Франції Емманюелю Макрону, що жодних ракетних обстрілів Києва немає - це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".

Слова Путіна цитує російське державне інформагентство "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Путін виклав Макрону російські умови: "насамперед демілітаризація та нейтральний статус України – щоб із її території ніколи не було загрози для Росії".

Він заявив Макрону, що інформація про ракетні обстріли Києва - це неправда: "Твердження про ракетні обстріли і бомбардування Києва, що нібито ведуться, та інших українських міст не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".

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Також у Кремлі повідомили, що Путін заявив Макрону: завдання війни, яку він розпоча в Україні, будуть виконані, а "спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у переговорній позиції РФ з'являться додаткові вимоги до Києва".

Крім того, Путін знову заявив, що "істотну роль у державній політиці Києва відіграють "неонацисти".

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