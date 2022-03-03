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Торговельне судно затонуло біля берегів Одеси в результаті обстрілу військ РФ

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Торговельне судно затонуло біля берегів Одеси в результаті обстрілу військ РФ
Біля Одеси в результаті ворожого обстрілу затонуло торговельне судно Helt (прапор Панама). Екіпаж складався з росіян і українців. Значна частина моряків, ймовірно, загинула.

Про це журналістам повідомили в Міноборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що торговельне судно Helt перебувало біля входу до Одеської затоки, після вогневого удару воно розкололося і пішло на дно.

Екіпаж складався з шести осіб – чотирьох українців і двох росіян. З них двоє, які були на стороні судна, що накренилося, стрибнули за борт у рятувальний човен. Це кухар та боцман. Зараз вони намагаються проти високої хвилі гребти до берега. Інші моряки, ймовірно, загинули.

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Наразі рятувальна операція неможлива, оскільки Одеський порт перебуває під прицілом кораблів РФ.

Слід зазначити, що Reuters пише, що вантажний корабель Helt належить Естонії. Він затонув після вибуху

"Судно затонуло. Двоє членів екіпажу перебувають у плоті на воді, а ще четверо зникли безвісти. Я не знаю, де вони зараз", - повідомив директор талліннського агентства Vista Shipping Agency Ігор Ільвес.

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Він вважає, що судно могло потрапити на міну.

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Топ коментарі

  • НБ
    ЗЄлєнський і Данілов зробили все щоб у нас не було ракет Нептун і кацапи були "королями в морі". Дякую зелене чмо! Зате є втричі дорожчі за світові комфортні дороги для збереження підвіски кацапським окупантам... Хоча після війни від тих доріг мало що залишиться. Хіба що на офшорних рахунках слуг...
  • Aleks_15
    какие ответные действия? импотенты политические
  • Привет
    Морское пиратство...
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