Масовий збій у роботі карток VISA стався в Україні

В Україні стався масштабний збій в роботі карток Visa. Користувачі скаржаться на неможливість проведення транзакцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба Visa.

Як зазначають у Visa, компанія обізнана щодо технічних складностей й вже розв'язує проблему. Водночас причину збою було встановлено й роботу сервісів деяких банків - відновлено.

"Visa обізнана про технічні складності з оплатами та переказами в низці банків України. Ми встановили причину збою і на поточний момент вже відновлено роботу сервісів більшості банків", - заявили у пресслужбі.

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