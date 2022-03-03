Масовий збій у роботі карток VISA стався в Україні
19 72517
В Україні стався масштабний збій в роботі карток Visa. Користувачі скаржаться на неможливість проведення транзакцій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба Visa.
Як зазначають у Visa, компанія обізнана щодо технічних складностей й вже розв'язує проблему. Водночас причину збою було встановлено й роботу сервісів деяких банків - відновлено.
"Visa обізнана про технічні складності з оплатами та переказами в низці банків України. Ми встановили причину збою і на поточний момент вже відновлено роботу сервісів більшості банків", - заявили у пресслужбі.