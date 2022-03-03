Митниця передає конфіскат на потреби ЗСУ
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Державна митна служба передає на потреби наших військових конфісковане майно, зокрема автомобілі, продукти, пальне та інші матеріали.
Про це повідомили у Держмитслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі митниці Держмитслужби активно передають на потреби наших військових конфісковане і таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави майно. На потреби захисників України зі складів митниць вже передано: автомобілі, будівельні матеріали, пальне, комп'ютерну техніку, захисні шоломи, продукти харчування, одяг, пиломатеріали, тканину", - йдеться в повідомленні.
- Закарпатська митниця передала військовим 390 транспортних засобів і понад 120 позицій одиниць продуктів харчування;
- Сумська - 740 літрів пального;
- Львівська - 51 транспортний засіб, 342 літри мастила, продукти харчування, ноутбуки, планшети, телефони;
- Київська - 21 карету швидкої допомоги, 35 тис. пар шкарпеток, холодну зброю, комп'ютерну техніку, мобільні телефони;
- Чернівецька - 43 од. автотранспорту;
- Вінницька - тканину і пиломатеріали;
- Житомирська - 13 авто і пиломатеріали;
- Хмельницька - 8 авто, кевларові шоломи, моторне мастило, тканину.