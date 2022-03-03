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Митниця передає конфіскат на потреби ЗСУ

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Митниця передає конфіскат на потреби ЗСУ
Державна митна служба передає на потреби наших військових конфісковане майно, зокрема автомобілі, продукти, пальне та інші матеріали.

Про це повідомили у Держмитслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі митниці Держмитслужби активно передають на потреби наших військових конфісковане і таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави майно. На потреби захисників України зі складів митниць вже передано: автомобілі, будівельні матеріали, пальне, комп'ютерну техніку, захисні шоломи, продукти харчування, одяг, пиломатеріали, тканину", - йдеться в повідомленні.

  • Закарпатська митниця передала військовим 390 транспортних засобів і понад 120 позицій одиниць продуктів харчування;
  • Сумська - 740 літрів пального;
  • Львівська - 51 транспортний засіб, 342 літри мастила, продукти харчування, ноутбуки, планшети, телефони;
  • Київська - 21 карету швидкої допомоги, 35 тис. пар шкарпеток, холодну зброю, комп'ютерну техніку, мобільні телефони;
  • Чернівецька - 43 од. автотранспорту;
  • Вінницька - тканину і пиломатеріали;
  • Житомирська - 13 авто і пиломатеріали;
  • Хмельницька - 8 авто, кевларові шоломи, моторне мастило, тканину.
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