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Встановлювати ціни у валюті - незаконно й аморально, - Нацбанк

11 92022
Встановлювати ціни у валюті - незаконно й аморально, - Нацбанк
Національний банк України засуджує рішення бізнесу та людей у нинішній складній ситуації встановлювати ціни на товари та послуги в іноземній валюті, зокрема в доларах чи євро.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлення цін в Україні в іноземній валюті є незаконним. Такі дії не лише аморальні в умовах війни, а й є прямим порушенням законодавства України", – наголосив Нацбанк.

НБУ нагадав, що гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, і її мають приймати всі фізичні та юридичні особи без будь-яких обмежень на всій території країни та за всіма видами платежів відповідно до ст. 35 закону "Про Національний банк України".

Регулятор уточнив, що йому, зокрема, стало відомо про випадки встановлення в Україні цін на оренду житла в євро, що порушує закон.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Так вот порядок надо наводить, а не сопли жевать. А то появились желающие нажиться на проблемах людей, своими неадекватными ценами и ценниками в долларах
  • Геннадий Юрич
    Проблема в том, что продавец никогда так не сделает. Только барыга может наживаться на своих людях в такое время. А барыг сам Бог велел отстреливать. И очень скоро их это ожидает. И за хлебушек по 50 гривень ответят, и за лекарства в три дорога.
  • Yuri Gromov
    Барига - це скупник краденого. Не туліть це слово туди, куди воно не тулиться.
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