Встановлювати ціни у валюті - незаконно й аморально, - Нацбанк

Національний банк України засуджує рішення бізнесу та людей у нинішній складній ситуації встановлювати ціни на товари та послуги в іноземній валюті, зокрема в доларах чи євро.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлення цін в Україні в іноземній валюті є незаконним. Такі дії не лише аморальні в умовах війни, а й є прямим порушенням законодавства України", – наголосив Нацбанк.

НБУ нагадав, що гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, і її мають приймати всі фізичні та юридичні особи без будь-яких обмежень на всій території країни та за всіма видами платежів відповідно до ст. 35 закону "Про Національний банк України".

Регулятор уточнив, що йому, зокрема, стало відомо про випадки встановлення в Україні цін на оренду житла в євро, що порушує закон.