Окупанти все частіше здаються в полон, наступ сповільнився, - СБУ
Про це йдеться в повідомленні СБУ у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шалений опір українців і ЗСУ поступово змінили наступальний характер російських окупантів. Тож частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами", - зазначили в СБУ.
"Наприклад, у районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитись. Частина окупантів одразу здалися в полон. Російський десантник у розмові з матір’ю розповів їй, де він воював насправді. І заодно просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України", йдеться в повідомленні.
Також поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.
В СБУ нагадали, для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр.