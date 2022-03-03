Окупанти все частіше здаються в полон, наступ сповільнився, - СБУ

Служба безпеки України повідомляє, що наступальний характер російських окупантів сповільнився, військові все частіше здаються в полон.

Про це йдеться в повідомленні СБУ у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шалений опір українців і ЗСУ поступово змінили наступальний характер російських окупантів. Тож частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами", - зазначили в СБУ.

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"Наприклад, у районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитись. Частина окупантів одразу здалися в полон. Російський десантник у розмові з матір’ю розповів їй, де він воював насправді. І заодно просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України", йдеться в повідомленні.

Також поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.

В СБУ нагадали, для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр.