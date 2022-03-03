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Білоруські військові відмовляються наступати на Україну - ЗМІ

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Білоруські військові відмовляються наступати на Україну - ЗМІ
Білоруська військова колона, яка вже вишикувалася в стрій у селі Михайло-Коцюбинське Чернігівської області, відмовляється рухатися далі в бік України.

Про це пише ZN.UA з посиланням на власні джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про кілька сотень одиниць техніки, серед якої "Смерчі", танки, "Піони", БМП, БТР бензовози та а/м з піхотою.

Джерело  зазначає, що командири військ "бігають по колоні та змушують виконувати наказ".

1 березня речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов підтвердив, що в Чернігівську область зайшли білоруські війська.

Тим часом самопроголошений президент РБ Аляксандр Лукашенко заявляє, нібито республіка не планує брати участь у війні Росії проти України. Те ж саме говорив й Владімір Путін, поки о 05:00 24 лютого не розпочав повномасштабне вторгнення.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Путін провів термінову нараду. Але без результатів. Бо вже не чути

  • Роман Шевченко 08ca72a5
    "Вимоги путіна: насамперед демілітаризація та нейтральний статус України - щоб із її території ніколи не було загрози для Росії"

    А наше требование - демилитаризация и нейтральный статус россии! Чтобы с ее территории не было никогда угроз для Украины!

    Пусть уничтожит все свое оружие!

    Он говорит, что в Украине могут быть размещены ракеты. А в россии уже есть ракеты, которые угрожают Украине! Пусть уничтожит все российские ракеты!

    И нейтральный статус россии пусть пример! Пусть выйдет с ОДКБ!
  • Виктор Дийнега
    Командиров повязать или расстрелять и направить войска на Минск!
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