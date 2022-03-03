Білоруські військові відмовляються наступати на Україну - ЗМІ

Білоруська військова колона, яка вже вишикувалася в стрій у селі Михайло-Коцюбинське Чернігівської області, відмовляється рухатися далі в бік України.

Про це пише ZN.UA з посиланням на власні джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про кілька сотень одиниць техніки, серед якої "Смерчі", танки, "Піони", БМП, БТР бензовози та а/м з піхотою.

Джерело зазначає, що командири військ "бігають по колоні та змушують виконувати наказ".

1 березня речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов підтвердив, що в Чернігівську область зайшли білоруські війська.

Тим часом самопроголошений президент РБ Аляксандр Лукашенко заявляє, нібито республіка не планує брати участь у війні Росії проти України. Те ж саме говорив й Владімір Путін, поки о 05:00 24 лютого не розпочав повномасштабне вторгнення.