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Російський телеканал "Дождь" заявив про припинення мовлення

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Російський телеканал "Дождь" заявив про припинення мовлення
Телеканал "Дождь" тимчасово припиняє роботу, заявила в його ефірі гендиректор Наталія Сіндєєва. Це стосуватиметься ефіру, трансляцій в YouTube та соціальних мережах.

Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомляється на сайті телеканалу.

"Нам потрібні сили, щоб видихнути та зрозуміти, як працювати далі. Ми дуже сподіваємося, що ми повернемося в ефір і продовжимо роботу", - сказала Сіндєєва.

О 18:00 відбудеться прем'єра документального фільму про Дождь F@ck this Job режисера Віри Кричевської – однієї із засновниць Дождя.

Дождь працював з квітня 2010 року. Його запуск вважався однією з прикмет "ліберальних поглядів" Дмитра Медведєва, який тоді обіймав посаду президента РФ.

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Сьогодні повідомлялося, що Рада директорів "Эха Москвы" прийняла рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту цього медіа. Наразі, на вечір четверга, за межами РФ сайт та Ютуб-канал "Эха" продовжує працювати.

Топ коментарі

  • Владислав Изюмский
    Ни какие они не независимые. Просто клапан для спуска пара. Достаточно того что "Дождь" принадлежит Медведеву, а "Эхо" Газпрому.
  • neodoc1976
    Що там видихати? Так і скажіть,фсбешників прийшли і ви обмінялися.Сушіть штанці, "ліберали"
  • krot_lub
    Північна Корея №2
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