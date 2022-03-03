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Вони знали, що це не навчання, - глава Миколаївської ОДА опублікував ДОКУМЕНТИ окупантів

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Вони знали, що це не навчання, - глава Миколаївської ОДА опублікував ДОКУМЕНТИ окупантів
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував документи з підписами окупантів під згодою взяти участь у "виконанні спеціальних задач на території інших держав".

Відповідний документ Віталій Кім оприлюднив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Здається, всі вони знають, куди їдуть", - написав Кім.

Він оприлюднив фото "відомості особового складу, що дали згоду на виконання спеціальних (бойових) завдань на території іноземних держав". У документі підписи російських військових військової частини 01485 підрозділу 4 МСР. У відомості також вказані імена, прізвища, звання і посади російських окупантів.

Військова частина 01485 знаходиться у Карачаєво-Черкеській республіці РФ.

Вони знали, що це не навчання, - глава Миколаївської ОДА опублікував ДОКУМЕНТИ окупантів 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А ХіБА ЩЕ Є ТІ ХТО В ЦЬОМУ СУМНІВАЄТЬСЯ???
  • Людмила Карпова 35c4aebc
    А тепер ридають:" Мамо, забери мене. Я не знав"

    Суки
  • Mykhailo Stepanov
    московиты в своем репертуаре и неисправимы
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