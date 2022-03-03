Вони знали, що це не навчання, - глава Миколаївської ОДА опублікував ДОКУМЕНТИ окупантів

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував документи з підписами окупантів під згодою взяти участь у "виконанні спеціальних задач на території інших держав".

Відповідний документ Віталій Кім оприлюднив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Здається, всі вони знають, куди їдуть", - написав Кім.

Він оприлюднив фото "відомості особового складу, що дали згоду на виконання спеціальних (бойових) завдань на території іноземних держав". У документі підписи російських військових військової частини 01485 підрозділу 4 МСР. У відомості також вказані імена, прізвища, звання і посади російських окупантів.

Військова частина 01485 знаходиться у Карачаєво-Черкеській республіці РФ.