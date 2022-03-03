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Рада директорів російського "Лукойлу" висловила занепокоєння з приводу війни в Україні та закликає шукати дипломатичне рішення

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Рада директорів російського "Лукойлу" висловила занепокоєння з приводу війни в Україні та закликає шукати дипломатичне рішення
Рада директорів "Лукойлу" висловила занепокоєння з приводу трагічних подій, що продовжуються в Україні, і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія.

Про це йдеться в зверненні, опублікованому на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виступаємо за якнайшвидше припинення збройного конфлікту і повністю підтримуємо його вирішення шляхом переговорного процесу, дипломатичними засобами", - йдеться у зверненні.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Рада лукойлу хай звертається з цим на Урал до бункерної криси.
  • Amber

    Тю, ну задавят одну крысу, так на его место придёт такая-же. В Рашке - все Путины

  • Роман Шевченко 08ca72a5
    путинские абрамович, дерипаска, лукойл - строят из себя перговорщиков! чтобы их не коснулись санкции.
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