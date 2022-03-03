Окупанти поширюють фейк, що Херсонщина нібито хоче увійти до складу РФ, - голова ОВА Лагута

Російські окупанти поширюють фейк про те, що Херсонська область нібито хоче увійти до складу РФ.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина! Окупанти не лише в місті, але й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки. Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть ніби-то до них надходять звернення та телефоні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії!", - зазначив Лагута.

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Він закликав громадян не вірити жодній інформації не з офіційних джерел.