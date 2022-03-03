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Окупанти за 4 км від найбільшої в Європі АЕС, - "Енергоатом"

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Окупанти за 4 км від найбільшої в Європі АЕС, - "Енергоатом"
Збройні сили Російської Федерації наблизилися на відстань 4 км до Запорізької атомної електростанції, найбільшої у Європі.

Про це повідомила НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог підійшов на відстань 4 км від Запорізької АЕС. Тероборона міста Енергодар веде героїчний бій. Снаряд влучив у школу", - йдеться у повідомленні.

Трохи раніше мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на блок-посту, обладнаному енергодарцями на дорозі до міста для стримування ворожих військ, розпочався бій.

Також, за його словами, за попередньою інформацією на бульварі Каштановий та вул.Молодіжній в Енергодарі під час обстрілу російськими військами постраждали кілька будинків, почалася пожежа, інформація про поранених уточнюється.

Дивіться: Війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та застосовують зброю проти людей: триває бій, - мер Орлов. ВІДЕО+ФОТО

Раніше він закликав енергодарців залишатися вдома, оскільки російські війська розпочали обстріл блок-поста і великою колоною військової техніки, що налічує понад 100 одиниць, рухається до міста.

У середу на протест проти захоплення Енергодару вийшли понад 22 тисячі жителів міста та працівників ЗАЕС.

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Топ коментарі

  • Чертяка Вредная
    Європа -НАТО, прокидайся! Бо буде піздно! Згадайте дзвони Чорнобиля!
  • cimbitep
    армии там, я так понимаю, нет. только тероборона?
  • Kristina Rubcova
    🙏🇺🇦

    Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

    Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.

    Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!

    Москалі, йдіть геть з України-Русі !!

    🇺🇦🙏
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