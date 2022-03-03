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Зеленський - Путіну: Сядь зі мною за стіл переговорів. Я не кусаюсь! Чого ти боїшся?

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Зеленський - Путіну: Сядь зі мною за стіл переговорів. Я не кусаюсь! Чого ти боїшся?
Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна. Він закликав його сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцом - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний чоловік, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?"- звернувся Зеленський до Путіна.

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Топ коментарі

  • Kucher
    Зеленський все ще бажає побачити в очах ху№ла мир?
    Млять, з ху№лом не може бути жодних перемовин. Він не для того бомбить міста і села України!
    Невже Зеленський цього не розуміє?!
  • Maksim Perepelitca
    Які нах переговори .? ***** сьогодні заявив Макрону що буде воювати з Україною до останнього кацапа . Ще війна на знищення . Або ми , або вони .
    Нема про що домовлятись . Немає з ким домовлятись . Він реально - поїхав кришою .. .
  • Vladimir Soukhov
    Бубочка, не надо делать нам нервы!
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