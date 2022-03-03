Львівська єпархія УПЦ МП виступила за повну незалежність церкви від Москви

Священнослужителі Львівської єпархії УПЦ московського патріархату першими в Україні виступили за повну незалежність від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

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"Сьогодні маски скинуті. Очевидно всім, що за словами про братерську любов і створення єдиного духовного простору "руського миру" ховалося людиноненависницьке прагнення захопити і пригнобити вільний і боголюбивий український народ. Ми маємо Каїна – в особі президента Росії В. Путіна", - йдеться у зверненні до правлячого Архиєрея митрополита Філарета із проханням щодо проголошення повної автокефалії від РПЦ на Архиєрейському соборі.

Звернення священнослужителів Львівської єпархії є першим в Україні колективним зверненням духовенства цілої єпархії щодо бажання вийти зі структури РПЦ, яка, за словами отців, "мовчазно погоджує війну".

"Перебування в молитовній і євхаристичній єдності з Московським Патріархатом, навіть після прийняття рішення не поминати за Божественною літургією Патріарха Кирила, виставляє вірних УПЦ перед їхніми друзями, родичами та побратимами ворожими колабораціоністами і зрадниками. Хоча насправді так не є. Ми всі – патріоти. Ми любимо свою Батьківщину й доводимо це на полі бою і в тилу. Православні священники Галичини завжди зі своїм народом!", - зазначає духовенство.

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священники Української православної церкви Московського патріархату записали звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з Московського патріархату.