Львівська єпархія УПЦ МП виступила за повну незалежність церкви від Москви
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.
"Сьогодні маски скинуті. Очевидно всім, що за словами про братерську любов і створення єдиного духовного простору "руського миру" ховалося людиноненависницьке прагнення захопити і пригнобити вільний і боголюбивий український народ. Ми маємо Каїна – в особі президента Росії В. Путіна", - йдеться у зверненні до правлячого Архиєрея митрополита Філарета із проханням щодо проголошення повної автокефалії від РПЦ на Архиєрейському соборі.
Звернення священнослужителів Львівської єпархії є першим в Україні колективним зверненням духовенства цілої єпархії щодо бажання вийти зі структури РПЦ, яка, за словами отців, "мовчазно погоджує війну".
"Перебування в молитовній і євхаристичній єдності з Московським Патріархатом, навіть після прийняття рішення не поминати за Божественною літургією Патріарха Кирила, виставляє вірних УПЦ перед їхніми друзями, родичами та побратимами ворожими колабораціоністами і зрадниками. Хоча насправді так не є. Ми всі – патріоти. Ми любимо свою Батьківщину й доводимо це на полі бою і в тилу. Православні священники Галичини завжди зі своїм народом!", - зазначає духовенство.
священники Української православної церкви Московського патріархату записали звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з Московського патріархату.